تعليم بورسعيد: 17 طالبًا بالصف الثاني الثانوي تخلفوا عن امتحان اللغة الأجنبية

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، أداء 4353 طالبًا امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيًا بنسبة 99.61%، بينما لم يتمكن 17 طالبًا من أداء الامتحان.

وأضافت في بيان لها، أن 1599 طالبًا تمكنوا من أداء امتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية إلكترونيًا بنسبة 100%، بينما تغيب 13 طالبًا في الفترة الأولى، و6 طلاب بالفترة الثانية.

وأشارت في بيان لها، إلى أن الطلاب موزعين على 24 مدرسة حكومية، و8 مدارس خاصة، ولم تسجل غرفة العمليات أي شكاوى تخص صعوبة أسئلة الامتحان، وأن وكيل الوزارة تابع انتظام سير الامتحانات من غرفة العمليات بديوان المديرية.