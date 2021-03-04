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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث سير بكفر الشيخ

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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث سير بكفر الشيخ مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث سير بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

01:08 م الخميس 04 مارس 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم سيارة بمركبة بخارية توك توك، على طريق "تيرة- عزبة الجمل" في نطاق مركز بيلا بكفر الشيخ
.
ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، وصول 5 مصابين في حادث تصادم، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بيلا المركزي.

وتبين وفاة "عاطف.م.ص"، 59 عامًا، ويقيم بقرية تيرة، متأثرًا بإصابته بكسر في قاع الجمجمة، فيما جرى تقدم الرعاية الصحية لـ4 مصابين آخرين.

والمصابين هم "حمادة.ج.ا"، 29 عامًا، و"علي.ح.ا"، 30 عامًا، و"إسلام.ا.ن"، 30 عامًا، و"محمود.ط.ج"، 28 عامًا.

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