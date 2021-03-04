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الإمارات تدين الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي على

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الإمارات تدين الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي على السعودية الإمارات تدين الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي على

مصراوي Masrawy

01:06 م الخميس 04 مارس 2021

أبوظبي- أ ش أ:

أدانت الإمارات بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة جازان بالمملكة العربية ، من خلال صاروخ باليستي، اعترضته قوات التحالف.

وأكدت الخارجية الإماراتية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، الخميس- أن استمرار ومواصلة هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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