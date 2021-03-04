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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في إرسال قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى مجلس النواب لإقراره ومناقشته خلال دور الانعقاد الأول الحالي للبرلمان في فصله التشريعي الأول.

وقال قورة، في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل، إن هذا التشريع المهم يمثل نقلة نوعية للأخوة الأقباط بعد توافق الكنائس المصرية عليه مؤكدا: هناك أكثر من 150 أسرة مصرية عزيزة على قلوبنا توقفت حياتهم وكثرت مشكلاتهم وآلامهم على مدى عقود طويلة انتظاراً لإقرار قانون الأحوال الشخصية للأقباط.

وأضاف أن مواد هذا التشريع جاءت لتحقق منظومة جديدة للأحوال الشخصية وحل الأزمات والمشكلات للأخوة الأقباط بعقلية انفتاحية ورؤية إصلاحية تتمشى وتراعي ظروف ومستجدات العصر ومتغيراته المتلاحقة وتوجت بتوافق حقيقي من جميع الطوائف المسيحية على مواد هذا القانون الموحد بصيغته النهائية.

وكشف تلقيه العديد من المطالب من الأخوة الأقباط بصفة عامة ومن داخل دائرته الانتخابية دار السلام بمحافظة سوهاج للإسراع بعرض ومناقشة هذا التشريع المهم داخل لجان مجلس النواب وجلساته العامة تمهيداً لإقراره.