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مصراوي Masrawy

دمياط– محمد إبراهيم:

سجلت أسعار الأسماك في أسواق دمياط ارتفاعًا نسبيًا، اليوم الخميس، وشهد سوق القنطرة إقبال العشرات من الأهالي على شراء الأصناف المختلفة البحرية والنيلية.

وشهدت الأسواق إقبالًا على شراء البوري بأحجامه خاصة الكبير، وتراوح سعر الكيلو ما بين 50 و70 جنيهًا حسب الحجم.

وسجل سعر "القاروص" ١٣٠ جنيهًا، واستقر "الجران" عند 60 جنيهًا "كبير" و٤٠ جنيهًا "متوسط". والدنيس ٩٠ جنيهًا للكيلو، والهليلي 80 جنيهًا، والبطارخ 450 جنيهًا، و"البلطي الكبير" نحو 40 جنيهًا و120 جنيهًا للغطيان.