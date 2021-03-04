337 طالبًا بالشهادة الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحان القرآن بالوادي الجديد

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، وأدى 337 طالبًا وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتستمر أعمال الامتحانات على مدار 3 أيام وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال علاء معاذ، مدير التعليم الإعدادي بالمنطقة الأزهرية بالوادي الجديد، اليوم الخميس، إن الطلاب أدوا امتحان القرآن الكريم والمواد الشرعية، أما المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم فتجري يوم 7 مارس الجاري، واللغة العربية بعدها بيومين.

كما يؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي الأزهري الامتحان بمواد اللغة العربية "النحو -الصرف -البلاغة -الإنشاء -الأدب والنصوص والمطالعة"، أما طلاب القسم الأدبى فيؤدون الامتحان بمواد اللغة العربية، بالإضافة إلى العروض والقافية، ويختتم طلاب الصف الأول الإعدادي امتحاناتهم اليوم بالمواد الثقافة.