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بعد توقف 24 ساعة.. استئناف حركة الملاحة بميناء البرلس في كفر الشيخ

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بعد توقف 24 ساعة.. استئناف حركة الملاحة بميناء البرلس في كفر الشيخ بعد توقف 24 ساعة.. استئناف حركة الملاحة بميناء البرلس في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

12:50 م الخميس 04 مارس 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن المحاسب نصر عيسى، مدير عام إدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، استئناف حركة الملاحة، بميناء الصيد بالبرلس، بعد توقف 24 ساعة أمام دخول وخروج مراكب الصيد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت غرفة إدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة من العميد يسري الدسوقي، مدير ميناء البرلس، باستئناف حركة الصيد بالميناء، وانتظام حركة سروح المراكب.

وجرى استئناف الصيد ببحيرة البرلس وبوغاز رشيد، والقرى المطلة على البحر المتوسط، ونهر النيل.

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