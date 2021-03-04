بتكلفة 10 ملايين جنيه.. تنفيذ محطة رفع صرف صحي بالزقازيق

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الشرقية– فاطمة الديب:

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي أبو حاكم بالزقازيق، والمقامة بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وأوضح المحافظ اليوم الخميس، أنه جاري تنفيذ 93 مشروعًا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و356 مليون جنيه، وتشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة.

ووجه غراب، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة.