محافظ بني سويف يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي بالديوان العام

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، اليوم الخميس، في مستهل زيارتها لبني سويف.

ومن المقرر أن يفتتح محافظ بني سويف ووزيرة التضامن دار الأيدي الأمنية لرعاية الفتيات بالحمرايا، ووضع حجر الأساس لمجمع الخدمات المتكاملة بالقرية الاجتماعية شرق النيل، فضلًا عن تسليم دفعة جديدة من الدراجات البخارية لذوي الاحتياجات الخاصة، بدعم من إحدى المؤسسات، بالإضافة إلى تسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة بقروض حسنة من إحدى الجمعيات.