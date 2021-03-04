أخبار عاجلة

السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
"الأرصاد" ينبِّه الرياض ومكة والمدينة: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية -
كبير الجمهوريين بـ"الشيوخ" يعلن تأييده فرض عقوبات على النظام التركي -
المعارضة الإيرانية بالعراق تنظم وقفة احتجاجية لتخوفهم من القمع العابر للحدود -
برئاسة الملك.. "الوزراء" يُصدر 10 قرارات ويتابع ردود الأفعال الدولية الرافضة للاعتداءات الحوثية -
السعودية: الاعتداءات الحوثية انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية -
اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي بالديوان العام

Print
محافظ بني سويف يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي بالديوان العام محافظ بني سويف يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي بالديوان العام

مصراوي Masrawy

12:46 م الخميس 04 مارس 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، اليوم الخميس، في مستهل زيارتها لبني سويف.

ومن المقرر أن يفتتح محافظ بني سويف ووزيرة التضامن دار الأيدي الأمنية لرعاية الفتيات بالحمرايا، ووضع حجر الأساس لمجمع الخدمات المتكاملة بالقرية الاجتماعية شرق النيل، فضلًا عن تسليم دفعة جديدة من الدراجات البخارية لذوي الاحتياجات الخاصة، بدعم من إحدى المؤسسات، بالإضافة إلى تسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة بقروض حسنة من إحدى الجمعيات.

0

5caca7a081.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية