مستشفى شرم الشيخ الدولي تستعد لبدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا- صور

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جنوب سيناء- رضا السيد:

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، استعدادات مستشفى شرم الشيخ الدولي، للبدء في تطعيم المواطنين من ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى للقاح كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بحسن التنظيم والإجراءات المتبعة بمستشفي شرم الشيخ الدولي، بداية من استقبال المواطنين وحتى إنهاء التطعيم.

وأكد المحافظ أن تطعيم لقاح كورونا المستجد سيجري داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي لجميع المواطنين المسجلين بقاعدة بيانات وزارة الصحة بكافة مدن المحافظة.

وأوضح أن مستشفى شرم الشيخ الدولي تستقبل يوميًا ١٠٠ مواطن للتطعيم فقط، ويجري تطعيم ٦ مواطنين كل ساعة، وذلك عقب إجراء الكشف والفحص الطبي واستيفاء البيانات اللازمة.