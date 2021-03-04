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الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، إشارة بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بوحدة طب أسرة العمراوي بمنطقة المنتزه.

وحددت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية 3 مقرات للتطعيم، وهي العطارين "المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة"، ومينا البصل "وحدة طب أسرة المفروزة"، والمنتزه "وحدة طب أسرة العمراوي".

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إنه تقرر تطعيم 100 شخص فقط في اليوم الأول بكل مركز، مشيرًا إلى زيادة العدد لـ 288 يوميًا بكل مركز خلال الأيام المقبلة.

وأوضح السقعان، أنه سيجري تخصيص فرقتين طبيتين بكل مركز، لتقديم الخدمات المطلوبة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ويستمر التطعيم من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً طوال الأسبوع.