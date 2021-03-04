الاتحاد الأوروبي يدين استهداف الصحفيين في أفغانستان

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مصراوي Masrawy

كابول- أ ش أ:

أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات المستهدفة ضد الصحفيين والسيدات في أفغانستان، وذلك على خلفية إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن مقتل ثلاث صحفيات في أفغانستان.

ودعا وفد الاتحاد الأوروبي في أفغانستان – في بيان نشره على حسابه الرسمي بتويتر - كل الأطراف المتناحرة إلى إنهاء العنف في أفغانستان.

وأضاف البيان - الذي نقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، الخميس، أجزاء منه - أن طالبان تظل مسئولة عن غالبية الإصابات في صفوف المدنيين والاغتيالات المستهدفة إما بشكل مباشر أو بانتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار، كما شدد على ضرورة وقف استهداف الصحفيين والسيدات.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي، فتح تحقيق شفاف ودقيق فيما يخص كل هذه الاغتيالات والهجمات، مكررًا دعمه للإعلام وحرية التعبير عن الرأي في أفغانستان.