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زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

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زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

مصراوي Masrawy

12:37 م الخميس 04 مارس 2021

بيروت- (د ب أ):

أعلن الجيش اللبناني، الخميس، خرق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة جنوب البلاد.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه ، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن "زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي خرق أمس المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار ولمدة 4 دقائق، وألقى عناصره قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".

ووفق البيان: "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

يذكر أن إسرائيل تخرق بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

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