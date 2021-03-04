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بالصور.. بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا في الدقهلية

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بالصور.. بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا في الدقهلية بالصور.. بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا في الدقهلية

مصراوي Masrawy

11:43 ص الخميس 04 مارس 2021

الدقهلية- رامي محمود:

انطلقت صباح اليوم الخميس، حملة تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بمحافظة الدقهلية، بمقر مستشفى المنصورة العام.

وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، أن المجتمع المدني وأبناء محافظة الدقهلية، كان لهم الفضل في توفير وسائل التطهير والتعقيم، فضلًا عن مشاركة المتطوعين من المواطنين أنفسهم بتنفيذ أعمال التطهير للمنشآت والمساجد وأماكن التجمعات، ما كان له أثر كبير في تخفيف حدة الجائحة بمحافظة الدقهلية.

وأوضح وكيل الوزارة أن المقر الذي جرى اختياره لإعطاء اللقاح بالمستشفى، جرى تجهيزه على أعلى مستوى، بتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان سير عمليات التطعيم للمواطنين دون معوقات.

وقال إن هناك تدريب متواصل للعاملين بالمنظومة من الصيادلة و الأطباء وهيئات التمريض المعاونة للتأكد من استلام كروت التطعيم والطعوم.

وأضاف المحاف، أن تطعيم المواطنين بلقاح يجري بشكل متصل دون انقطاع حتى أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً بمركز اللقاح بمستشفى المنصورة العام الجديد "المستشفى الدولى".

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مصراوي Masrawy

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