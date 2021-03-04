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جبل ذهب في الكونغو والآلاف يبحثون عن أي قطعة.. ما القصة؟

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جبل ذهب في الكونغو والآلاف يبحثون عن أي قطعة.. ما القصة؟ جبل ذهب في الكونغو والآلاف يبحثون عن أي قطعة.. ما القصة؟
القرويون يأخذون الذهب الخام إلى منازلهم لغسله من الأوساخ

جبل ذهب في الكونغو والآلاف يبحثون عن أي قطعة.. ما القصة؟

انتشرت قصة العثور على جبل من الذهب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على نطاق واسع، وأصبح الآلاف يبحثون عن أي قطعة من المعدن الأصفر في ذلك الجبل.

وأظهر مقطع عدداً كبيراً من القرويين الذين اندفعوا إلى الجبل بحثاً عن الذهب، وكانوا يحفرون بأيديهم وأدوات أخرى علّهم يحصلون على شيء من بريق الذهب.

وأوضح ناشر الفيديو أن القرويين، وبدا أن عددهم بالمئات، يأخذون الذهب بصيغته الخام إلى منازلهم؛ لغسل الأوساخ التي تحيط به، ويستخرجون بعده المعدن الأصفر.

ووفق "بي بي سي"، فإن الفيديو انتشر الثلاثاء، لكنه صوّر في نهاية الأسبوع الماضي.

ورغم أن جمهورية الكونغو الديمقراطية، واحدة من أكبر وأغنى الدول في أفريقيا خاصة بالذهب، إلا أن شعبها يعاني في المعيشة.

وهناك 65% من إجمالي الكولتان بالأرض موجود في الكونغو، وهي مادة مهمة للغاية لصناعة الهواتف والحواسيب.

ويقول موقع "ذا كبيل" النيجري إنه من المفترض أن تكون الكونغو واحدة من أغنى البلدان في أفريقيا، لكنها ليست كذلك، بدلاً من ذلك، عانت من حرب وبؤس وفقر، وأطماع القوى الخارجية.

وأضاف الموقع أن الجحيم الذي يعيشه سكان الكونغو ليس بسببهم، بل بسبب الثروات الموجودة في أرضهم.

وتودي انهيارات مناجم الذهب في الكونغو بحياة كثير من العمال سنوياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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