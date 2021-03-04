"وئام الشرقية" تطلق 32 مقياساً للمهارات التربوية لدى الآباء

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بمبادرة نوعية لتعزيز مهارات الوالدين التربوية دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل مشروع مقاييس المهارات التربوية لدى الوالدين.

ويعد المشروع أحد إسهامات جمعية وئام للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ودشّن بحضور مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع التنمية ابتسام الحميزي، والأمين العام للجمعية الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر، والمدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الخضير بمقر الإدارة العامة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية.

وأشار الأمين العام للجمعية الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر إلى أن الهدف من المقاييس هي تمكين الوالدين من المزيد من مهارات التربية التي تنعكس على بناء متكامل وسليم للأبناء، حيث تثمر التوجيه المقرون بالثقة والمتابعة وفق منهجية علمية دقيقة.

وأضاف "العبدالقادر" أن المقاييس عبارة عن 32 مقياساً تم بناؤها بناءً علمياً وتحكيمها وهي موزعة على محاور؛ منها قياس الاستعداد والكفاءة التربوية للوالدين، وقياس المهارات والقدرات للوالدين، ومقاييس تعديل سلوك الأبناء، بالإضافة إلى مقاييس فهم شخصيات الأبناء ومقاييس الظروف الخاصة حيث ان كل المقاييس متاحة على موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية https://www.weaam.org.sa/measurements/.

من جهته، أثنى مدير عام فرع الوزارة بالشرقية عبدالرحمن المقبل على هذا المشروع واعتبره إضاءة ومساعد للوالدين في تربية الأبناء ومعرفة الطرق السليمة لتعديل السلوك الخاطئ، شاكراً في ذات السياق جهود الجمعية لكل ما يدعم استقرار الأُسرة، ويعزز من قيم أفرادها بما يحقق السلوك الإيجابي.

جمعية وئام للتنمية الأسرية المنطقة الشرقية