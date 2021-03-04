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محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة والإشغالات ومشروعات الطرق بشبرا

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محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة والإشغالات ومشروعات الطرق بشبرا محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة والإشغالات ومشروعات الطرق بشبرا

مصراوي Masrawy

11:33 ص الخميس 04 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشارع الشعراوي بحي شرق شبرا الخيمة، وجرى مصادرة 25 شيشة، بالإضافة إلى ضبط 30 كرسي خاصة بكافتريا من الطريق العام.

واختتم المحافظ جولته بتفقد الطرق البديلة لشركات البترول بمسطرد وشارع عزبة أفندينا، استعدادًا لنقل الحركة المرورية من منطقة شركات البترول لشارع ترعة الزنانيري إلى طريق الخصوص الدائري، مشيرًا إلى أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية والتي ستقضي على التكدسات المرورية بالمنطقة بالكامل، بالإضافة إلى اللمسة الجمالية والحضارية التي سيجرى إضفاؤها على المنطقة بعد تطويرها، والقضاء على المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.

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