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انتحار طالب شنقًا داخل منزله في الشرقية

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انتحار طالب شنقًا داخل منزله في الشرقية انتحار طالب شنقًا داخل منزله في الشرقية

مصراوي Masrawy

11:22 ص الخميس 04 مارس 2021

الشرقية– فاطمة الديب

تخلص طالب 18 عامًا، من حياته شنقًا، داخل غرفته بمنزل الأسرة في الشرقية، صباح اليوم الخميس، وتحفظت الشرطة على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح، وبالعرض على النيابة، أمرت بتشريح الجثة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة لمستشفى منيا القمح المركزي بوصول"ب.م.و" 18 عامًا، مقيم قرية الحوض الطويل في منيا القمح، جثة هامدة ادعاء حادث شنق.

وتبين من التحريات تعليق الطالب نفسه بجنش في سقف منزله، لمروره بحالة نفسية سيئة.

حرر محضر بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة صرحت بالدفن عقب التشريح، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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