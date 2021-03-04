محافظ الشرقية يشهد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

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الشرقية– فاطمة الديب:

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظة الشرقية، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا، بمكتب صحة ثان الزقازيق، بحضور الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.

واستمع المحافظ إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايًة من تسجيل البيانات وموعد تلقي الجرعة الثانية، وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح.

وأشاد محافظ الشرقية، بالأطباء وطاقم التمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة على جهودهم المخلصة وشجاعتهم في مواجهة الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلي أن المديرية استعدت لاستقبال المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة الذين سجلوا على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان لمواجهة الفيروسات والأمراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.