أخبار عاجلة

السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
"الأرصاد" ينبِّه الرياض ومكة والمدينة: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية -
كبير الجمهوريين بـ"الشيوخ" يعلن تأييده فرض عقوبات على النظام التركي -
المعارضة الإيرانية بالعراق تنظم وقفة احتجاجية لتخوفهم من القمع العابر للحدود -
برئاسة الملك.. "الوزراء" يُصدر 10 قرارات ويتابع ردود الأفعال الدولية الرافضة للاعتداءات الحوثية -
السعودية: الاعتداءات الحوثية انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية -
اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الشرقية يشهد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

Print
محافظ الشرقية يشهد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا محافظ الشرقية يشهد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

مصراوي Masrawy

11:14 ص الخميس 04 مارس 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظة الشرقية، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا، بمكتب صحة ثان الزقازيق، بحضور الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.

واستمع المحافظ إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايًة من تسجيل البيانات وموعد تلقي الجرعة الثانية، وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح.

وأشاد محافظ الشرقية، بالأطباء وطاقم التمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة على جهودهم المخلصة وشجاعتهم في مواجهة الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلي أن المديرية استعدت لاستقبال المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة الذين سجلوا على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان لمواجهة الفيروسات والأمراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية