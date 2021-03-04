بالصور- الطفل "كمال" آخر الضحايا.. الكلاب الضالة تهاجم قرى ومدن دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط– محمد إبراهيم:

سادت حالة من الاستياء بين أهالي محافظة دمياط، جراء مهاجمة الكلاب الضالة عددًا من الأهالي في بعض المدن، وتسببت في إصابتهم بجروح خطيرة.

واقعة جديدة شهدتها قرية السنانية، التابعة لمدينة دمياط، قبل أيام، بعد أن هاجم أحد الكلاب الضالة، الطفل "كمال" 8 أعوام، أثناء لعبه رفقة أصدقائه في الشارع الذي يقع به منزله، ما أدى إلى تعرضه للعقر.

وقال شاهد عيان، إن حوادث العقر أصابت أهالي المحافظة بالذعر، إلى جانب انتشار الكلاب الضالة في كثير من شوارع مدينة دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة.

وطالب الأهالي، مديرية الطب البيطري بشن حملة مكبرة للتعامل معها، حفاظًا على سلامة المواطنين، خاصة بعد تعرض طفلة للعقر أمام منزلها برأس البر قبل أيام.

واشتكى عدد من أهالي مدينة عزبة البرج من انتشار الكلاب الضالة، حول أكوام القمامة الموجودة على الطريق العمومي وبعض المنازل المتهدمة، مطالبين الجهات المسئولة بالتدخل لحل الأزمة.