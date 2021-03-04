أخبار عاجلة

السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
"الأرصاد" ينبِّه الرياض ومكة والمدينة: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية -
كبير الجمهوريين بـ"الشيوخ" يعلن تأييده فرض عقوبات على النظام التركي -
المعارضة الإيرانية بالعراق تنظم وقفة احتجاجية لتخوفهم من القمع العابر للحدود -
برئاسة الملك.. "الوزراء" يُصدر 10 قرارات ويتابع ردود الأفعال الدولية الرافضة للاعتداءات الحوثية -
السعودية: الاعتداءات الحوثية انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية -
اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هيئة الجموم" تفعّل المحتوى التوعوي لحملة "الخوارج شرار الخلق"

Print
بالأسواق والحدائق والمجمعات التجارية للتوعية من مخاطر الأفكار الضالة

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم، أنشطتها الوقائية والتوعوية في حملة (الخوارج شرار الخلق)، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتوعية المجتمع من الأفكار المنحرفة والضالة.

واستخدمت الهيئة جميع الوسائل التوعوية المتاحة كالحسابات الرسمية والتقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات المجمعات التجارية الإلكترونية واللوحات الثابتة في الأسواق والمجمعات التجارية والحدائق العامة لحماية الأفكار والعقول، وتعزيز الفكر المعتدل وتنمية المواطنة، والتحذير من فكر الخوارج ومحاربة الأفكار الضالة؛ لما لها من خطر كبير على المجتمعات.

وتشارك الجهات الحكومية والخاصة في تفعيل هذه الحملة من خلال نشر مواد توعوية إلكترونيًّا في وسائل الاتصال المتنوعة.

من جهته أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة المكلف الشيخ يحيى بن علي الحازمي؛ بما يلقاه الفرع من دعم غير محدود من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن

السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن

"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال

"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال

"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية

"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية

اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة"

اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة"

شبكة عيون الإخبارية