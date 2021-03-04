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رئيس وزراء كمبوديا يتلقى لقاح كورونا

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رئيس وزراء كمبوديا يتلقى لقاح كورونا رئيس وزراء كمبوديا يتلقى لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

10:24 ص الخميس 04 مارس 2021

بنوم بنه-(د ب أ):

تلقى رئيس الوزراء الكمبودي هون سن وزوجته بون راني، الخميس، لقاحا مضادا لفيروس كورونا قدمته مبادرة كوفاكس المدعومة من الأمم المتحدة.

وكان الزوجان من بين أوائل من تلقوا لقاح أسترازينيكا في كمبوديا، الذي تم تصنيعه بواسطة معهد سيرام في الهند ،وذلك في مستشفى كالميت في بنوم بنه.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد أن الجرعتين كانتا ضمن دفعة من 324 ألف جرعة من لقاح أسترازينكياوصلت إلى كمبوديا يوم الثلاثاء كجزء من مبادرة كوفاكس.

ومن المقرر أن توفر المبادرة جرعات كافية لتلقيح حوالي 20% من سكان كمبوديا البالغ عددهم 15.5 مليون نسمة.

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مصراوي Masrawy

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