انطلاق حملة تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في أسيوط

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أسيوطـ محمود عجمي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بأسيوط، اليوم الخميس، بدء تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاحات كورونا، بعد فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني.

وجهزت مديرية الصحة بأسيوط، 4 أماكن لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وهى مستشفى الإيمان العام بحي الأربعين، ومركز صحة الوليدية أمام أبراج النصر بحي شرق.

وكذلك يجري التطعيم بوحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بالقوصية، ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور في أبوتيج على طريق أسيوط الزراعي.

وقالت مديرية الصحة بأسيوط، إن العمل وتلقي التطعيم يجري على مدار الأسبوع من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 9 مساءً، ويجري التسجيل لتلقي التطعيم عبر الموقع الإلكتروني.