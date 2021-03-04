كاد أن يتسبب في غرق قارب.. ضبط لص المراكب في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

ضبطت قوة أمنية، بميناء الصيد البحري بالبرلس في كفر الشيخ، لص أثناء ارتكابه وقائع سرقات محتويات قوارب الصيادين بالميناء.

وكان المقدم أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة البرلس، تلقى بلاغًا بضبط "ف.ك"، يقيم البرلس، بمعرفة رجال تأمين ميناء الصيد البحري، أثناء إقدامه على سرقة محتويات قوارب الصيادين، والمعدات الخاصة بأعمال الصيد.

وقال محمد شرابي، نقيب الصيادين في مركز البرلس، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن اللص المذكور أثناء ارتكابه وقائع سرقات لميناء الصيد البحري بمركز البرلس، كاد أن يتسبب في غرق قارب في مياه البحر المتوسط، عندما لامس معدة خاصة بتشغيله.

وأضاف نقيب الصيادين أنه لولا يقظة صيادين ميناء البرلس، لغرق القارب في مياه البحر المتوسط، فيما جرى تسليم المتهم إلى مركز شرطة البرلس.