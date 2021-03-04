نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليات العبور

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

تفقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة.

ومر الدكتور تامر سمير على قاعات الامتحانات، واطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب، وتعقيم وتطهير وتهوية القاعات.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.