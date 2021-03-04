سيارات مياه شرب لأهالي منيا القمح بسبب الإصلاحات في الخط الرئيسي

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

أعلنت رئاسة مدينة منيا القمح بالشرقية، اليوم الخميس، توفير سيارات مياه شرب نقية، بسبب تأخر الإصلاحات الجارية بخط مياه رئيسي بالمدينة منذ أمس الأربعاء.

وتعرض خط مياه رئيسي بالمدينة، أمس الأربعاء، لكسر مفاجيء، وسط محاولات إصلاحه دون نتيجة، قبل الإعلان عن توفير سيارات مياه ستكون متمركزة بشارع "سعد زغلول" أمام شارع "الحدادين" وأَمام النيابة الإدارية ببندر المدينة.

وأعلنت رئاسة المركز، توفير أرقام للمواطنين للتواصل ومواجهة الأزمة لحين حلها.