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"موسكفين" لـ"سبق": أنشئت في "نيوم" أكبر مصنع عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر

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"موسكفين" لـ"سبق": السعودية أنشئت في "نيوم" أكبر مصنع عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر "موسكفين" لـ"سبق": أنشئت في "نيوم" أكبر مصنع عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر
يحد من التلوث ويسهم في صناعة صديقة للبيئة في قطاعي النقل والتدفئة

كشف خبير الطاقة، نائب الرئيس للتسويق وتطوير الأعمال في شركة "روساتوم أوفرسيز" الروسية الحكومية للطاقة النووية، "أنطون موسكفين"، عن وجود خطط روسية لإنتاج مصدر طاقة مثالي للعالم هو الهيدروجين الأخضر باستخدام تقنية التحليل الكهربائي عبر بخار .

وقال لـ"سبق": "لإنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر لا بد من وجود الكهرباء كمحطات الطاقة النووية التي ستوفر الحمل الأساسي له".

وأشار إلى أن أبدت اهتمامًا كبيرًا بالهيدروجين الأخضر حيث أعلنت مؤخرًا عن عدد كبير من الخطط الطموحة لإنتاجه واستخدامه ووقعت بالفعل في عام 2020 اتفاقية بين شركة "أكوا" السعودية للطاقة، ومدينة "نيوم"، وشركة الغاز الأمريكية لإنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة المتجددة في نيوم، كما صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، لوسائل الإعلام عن وجود خطط جديدة لإنتاج واستخدام "الهيدروجين الأخضر" في السعودية.

وتابع "موسكفين": "أما في فهناك فرص لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام محطات الطاقة النووية ومصادر أخرى كمزارع الرياح وغيرها".

وعن فؤائد الهيدرجين الأخضر، أكد "موسفكين" أنه يلعب دورًا في إزالة الكربون من الهواء، ويمنع تلوث نظام الطاقة بشكل عام، والذي لا يزال يمثل قضية رئيسية عالمية، ويمكن أن يساهم كذلك في تكوين صناعة صديقة للبيئة في قطاعي النقل والتدفئة، كما أن الاستخدام واسع النطاق للهيدروجين سيسمح لأنظمة الطاقة المحلية بتنويع قاعدة الوقود وتحسين أمن الطاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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