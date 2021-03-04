أخبار عاجلة

إيران هرّبت سراً كميات كبيرة من النفط إلى الصين -
"أمانة مكة" تكرم المرأة في يومها العالمي وتؤكد: شريكة في التنمية -
"الاتصالات": تعاملنا مع 14.233 شكوى وتمت معالجتها.. هذه أبرزها -
انطلاق مشروع "أيالا النخيل" لتوفير الخيارات السكنية على مساحة 40 ألف م2 -
"التويجري": استهداف مناطق إنتاج الطاقة تهديد للاستقرار العالمي -
بلدية حبونا تكرم اثنين من موظفيها المحالين للتقاعد -
سوق الأسهم السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ 6 سنوات -
"الصحة": الفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم في مراكز الرعاية الأولية -
اتهموه بالجنون والفنكوش.. قصة كهربائي حول سيارته للطاقة الشمسية بدل البنزين – صور -
أبرزها 10 طن أرز "مسوس".. ضبط 1200 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس وزراء كمبوديا يتلقى لقاح كورونا

Print
رئيس وزراء كمبوديا يتلقى لقاح كورونا رئيس وزراء كمبوديا يتلقى لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

07:57 ص الخميس 04 مارس 2021

بنوم بنه - (د ب أ):

تلقى رئيس الوزراء الكمبودي هون سن وزوجته بون راني اليوم الخميس لقاحا مضادا لفيروس كورونا قدمته مبادرة كوفاكس المدعومة من الأمم المتحدة.

وكان الزوجان من بين أوائل من تلقوا لقاح أسترازينيكا في كمبوديا، الذي تم تصنيعه بواسطة معهد سيرام في الهند ،وذلك في مستشفى كالميت في بنوم بنه.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد أن الجرعتين كانتا ضمن دفعة من 324 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا وصلت إلى كمبوديا يوم الثلاثاء كجزء من مبادرة كوفاكس.

ومن المقرر أن توفر المبادرة جرعات كافية لتلقيح حوالي 20 % من سكان كمبوديا البالغ عددهم 15.5 مليون نسمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية إجلال وتقدير.. محافظ القاهرة يوجه رسالة للمرأة المصرية في يومها العالمي

تحية إجلال وتقدير.. محافظ القاهرة يوجه رسالة للمرأة المصرية في يومها العالمي

محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

شبكة عيون الإخبارية