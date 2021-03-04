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الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو بصاروخ كروز

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الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو السعودية بصاروخ كروز الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو بصاروخ كروز

مصراوي Masrawy

07:11 ص الخميس 04 مارس 2021

صنعاء - (د ب أ):

قال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أنه تم استهداف شركة أرامكو في مدينة جدة بصاروخ كروز.

وجاء في حساب منسوب للعميد يحيى سريع على تويتر وعبر الموقع الإلكتروني لقناة المسيرة أن : "القوة الصاروخية تتمكن بفضل الله من استهداف شركة أرامكو السعودية في جدة فجر اليوم (الخميس) بصاروخ مجنح نوع قدس2 وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار الحصار الغاشم والعدوان على شعبنا العزيز".

ولم يرد تعليق من جانب السعودية حتى الآن.

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مصراوي Masrawy

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