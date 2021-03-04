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القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

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القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

مصراوي Masrawy

03:12 ص الخميس 04 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية ، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 367 ألفا و758 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و537 ألفا و228 جنيها مصريا تقريبا.

وبحسب بيان، كلف الوزير المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وتواصل المكتب العمالي، مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال فبراير الماضي عن توفير فرص عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 295، منها 263 اعتماد عقود وتأشيرات والباقي فرص عمل.

وأوضح رجائي، أنه تم خلال الشهر تسوية 58 شكوى وديا، وإحالة 9 للقضاء بإجمالي 67 شكوى، فضلا عن إجراء 133 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم عمل 5 زيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن عقد 4 اجتماعات مع التجمعات العمالية، والرد على 124 استفسارا للعمالة المصرية بالرياض من خلال المكتب.

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