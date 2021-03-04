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بريطانيا تعلن بدء دراسة حول الاستجابة للقاح كورونا بين مرضى السرطان

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بريطانيا تعلن بدء دراسة حول الاستجابة للقاح كورونا بين مرضى السرطان بريطانيا تعلن بدء دراسة حول الاستجابة للقاح كورونا بين مرضى السرطان

مصراوي Masrawy

12:22 ص الخميس 04 مارس 2021

لندن - (د ب أ)

قالت هيئة الأبحاث والابتكار في المملكة المتحدة، أمس الأربعاء، إن بريطانيا بدأت دراسة لتحديد ما إذا كان المرضى الذين يعانون من اضطرابات جهاز المناعة لديهم استجابة مناعية أقل فعالية للقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقالت الهيئة في بيان إن التجربة التي تسمى "أوكتاف" تهدف إلى تحليل المرضى الذين يعانون من السرطان والتهاب المفاصل وأمراض الكلى أو الكبد ومرضى زرع الخلايا الجذعية.

وتهدف التجربة إلى التحقق من فعالية لقاحات كوفيد-19 المستخدمة في بريطانيا عام 2021 على 5 آلاف شخص تم تشخيص إصابتهم بهذه الحالات المرضية.

وتشير الأدلة الحالية إلى أن الأشخاص المصابين بهذه الأمراض المزمنة قد لا يحصلون على الحماية المثلى من اللقاحات التي تم التوصل إليها، وفقًا للباحثين.

وقال إيان ماكينز من جامعة جلاسكو، والذي يرأس الطاقم البحثي "نحن بحاجة ماسة إلى فهم ما إذا كان المرضى الذين يعانون من حالات مزمنة مثل السرطان والتهاب المفاصل وأمراض الكلى والكبد، محميين جيدًا بلقاحات كوفيد-19 الحالية".

وأضاف أن الدراسة "أوكتاف" ستمنحنا بيانات جديدة ثمينة لمساعدتنا في الإجابة على أسئلة من هذا النوع من مرضانا وعائلاتهم.

من أجل تحديد الاحتمالية الحقيقية لفعالية اللقاحات في هذه المجموعات، يتعين على الباحثين أخذ عينات دم قبل وبعد تلقي المستجيبين لقاحاتهم لتحديد الاستجابة المناعية لكوفيد-19.

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