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للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

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مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصراوي Masrawy

12:30 ص الخميس 04 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

نظمت شركة للطيران للخدمات الأرضية، دورة تدريبية في السلامة والأمان، وذلك للعاملين بالمحطات الداخلية بالمطارات، بهدف السلامة والأمان على أرض المهبط، وتعريف العاملين بالتشريعات الدولية وتشريعات سلطة الطيران المدني، والتي تعد من أهم أسس العمل داخل شركة الخدمات الأرضية.

وبدأت فرقة السلامة والأمان بمحطتي مطاري أسيوط وبرج العرب، حيث تم تدريب 26 عاملا من محطة مطار أسيوط، و12 عاملا من محطة مطار برج العرب الدولي، وبذلك فقد تم استكمال تدريب جميع العاملين بالمحطتين، وسيتم تدريب العاملين بباقي المحطات الداخلية على التوالي.

وتحرص شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، على تدريب العاملين وتطوير أفكارهم وأسلوب عملهم وذلك للوصول إلى أفضل مستوى أداء على أرض المهبط، والتدريب على كيفية التعامل مع المعدات والطائرات لتقليل الحوادث إلى أدنى مستوياتها إن لم يكن منعها نهائيا، وأيضا التعامل مع الأجسام الغريبة الـ FOD، مع إعطاء أمثلة منها للعاملين للتدريب على كيفية تلافيها وعدم الوقوع فيها، وهو هدف أساسي لأي شركة تعمل في مجال الخدمات الأرضية، وتكون حريصة على ريادتها مثل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، والتي تمتلك من الخبرة وكفاءة العاملين فيها وحجم المعدات ما يؤهلها لتكون من أكبر الشركات في مجال الخدمات الأرضية على المستوى العالمي.

وتهدف الدورة التدريبية إلى إطلاع العاملين على تعليمات شركة الميناء فيما يخص العمل على أرض المهبط، والأسلوب الأمثل للتعامل مع الراكب وتأمينه، والحرص على سلامته وتأمين الطائرات والمعدات وسلامتها، مع الحرص على سلامة العاملين أثناء تأدية الخدمة، كما تحقق هذه التعريف بنظام إدارة السلامة ونظم إدارة المخاطر، مع شرح وتوضيح كيفية تحقيق أهداف الشركة.​

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