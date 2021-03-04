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‏النواب الأمريكي يلغي غدًا اجتماعه خوفًا من تهديدات أمنية

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‏النواب الأمريكي يلغي غدًا اجتماعه خوفًا من تهديدات أمنية ‏النواب الأمريكي يلغي غدًا اجتماعه خوفًا من تهديدات أمنية

مصراوي Masrawy

12:50 ص الخميس 04 مارس 2021

وكالات

‏أعلن زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، عن إلغاء جلسات المجلس بسبب مخاوف أمنية في محيط مبنى الكونجرس، حسبما ذكرت "العربية".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في وقت سابق من الأربعاء، أشارت إلى أن واشنطن تبذل جهودًا من أجل تفادي وقوع أي هجوم مستقبلي ضد الكونجرس، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت شرطة الكونجرس كشفت في وقت سابق من اليوم، عن أنها حصلت على معلومات استخباراتية بشأن خطة محتملة لاقتحام الكابيتول غدًا، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأكدت شرطة الكونجرس، أنها على علم بالتهديدات المحتملة ضد أعضاء الكونجرس ومجمع الكابيتول وتستعد لمواجهتها.

وأكدت أنّها "على اطلاع واستعداد لأي تهديدات محتملة"، وأنها أعلنت حالة التأهب استعدادًا لأي هجوم محتمل.

يشار إلى أن أعضاء حركة "كيو آنون" التي تؤمن بنظرية المؤامرة، لديهم اعتقاد بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، سيعود لمنصبه في 4 مارس.

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