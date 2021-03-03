أخبار عاجلة

اتهموه بالجنون والفنكوش.. قصة كهربائي حول سيارته للطاقة الشمسية بدل البنزين – صور -
أبرزها 10 طن أرز "مسوس".. ضبط 1200 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد -
خلال حملة نوعية.. ضبط 81 قضية تلاعب في أسعار السجائر -
ضبط تاجر سلاح بحوزته بندقيتين وفرد خرطوش في الجيزة -
ضبط 3 عصابات ارتكبوا 35 حادث متنوع -
ضبط مسئولي مصنعين ساعات مقلدة في القاهرة -
أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع ومستحضرات تجميل -
نبيل دعبس رئيسًا لـ"تعليم الشيوخ".. والبدري ومصطفى وكيلَين -
عياد رئيسًا لـ"طاقة الشيوخ" بالتزكية.. وعزت وعبد الرحيم وكيلَين -
تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. حجازي: حلول جذرية للقضاء على السمنة قريبًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إحالة عاطل بحوزته كمية من الأستروكس والحشيش بحلوان للمحاكمة

Print
إحالة عاطل بحوزته كمية من الأستروكس والحشيش بحلوان للمحاكمة إحالة عاطل بحوزته كمية من الأستروكس والحشيش بحلوان للمحاكمة

مصراوي Masrawy

10:30 م الأربعاء 03 مارس 2021

القاهرة - مصراوي

أحالت النيابة، عاطل لمحكمة الجنايات، بعد ضبط بحوزته كمية من مخدر الأستروكس والحشيش قبل ترويجها على عملائه فى منطقة حلوان.

ونجحت حملة أمنية لرجال المباحث بالقاهرة، فى ضبط عاطل له معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته ( 450 جرام أستروكس وحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية إجلال وتقدير.. محافظ القاهرة يوجه رسالة للمرأة المصرية في يومها العالمي

تحية إجلال وتقدير.. محافظ القاهرة يوجه رسالة للمرأة المصرية في يومها العالمي

محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

شبكة عيون الإخبارية