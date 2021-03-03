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بإطلالة ناعمة.. مايا دياب تتألق بالأزرق

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بإطلالة ناعمة.. مايا دياب تتألق بالأزرق بإطلالة ناعمة.. مايا دياب تتألق بالأزرق

مصراوي Masrawy

09:43 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتبت- أسماء مرسي

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وارتدت مايا فستانا طويلا باللون الأزرق من خامة المخمل، مزود بأكمام، ويتميز بفتحة ساق جريئة، وكشكشات عند منطقة الخصر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما بألوان النيود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود.

ويذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتي طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

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