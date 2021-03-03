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وزراء الخارجية العرب يؤكدون ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها

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وزراء الخارجية العرب يؤكدون ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها وزراء الخارجية العرب يؤكدون ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها

مصراوي Masrawy

09:12 م الأربعاء 03 مارس 2021

- (أ ش أ)

أكد وزراء الخارجية العرب مجددًا ضرورة احترام سیادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضیها، ورفض الاعتداء على الأراضي الجیبوتیة.

جاء ذلك في قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بعنوان "الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي – الإريتري" الصادر في ختام أعمال دورته العادية الـ 155 مساء اليوم الأربعاء.

ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب، مجددًا إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدین، مطالبًا جمهورية جيبوتي ودولة إريتريا بحل الخلاف الحدودي الناشب بينهما في فبراير 2008، في منطقة "رأس دوميرا" عبر المفاوضات المباشرة أو آليات التحكيم الدولیة التي یتم التراضي بشأنها بما يتفادى أي تأثیرات على سيادة دولة جيبوتي والسلم والأمن في منطقة القرن الإفریقي عامة، وبما ینعكس إیجابیًا على العلاقة بین البلدین الجارین.

ورحب المجلس بتأكيد جيبوتي التزامها بتعميق الحوار والتفاوض بحسن نية مع إريتريا حتى التوصل إلى حل ودي لجمیع المسائل العالقة، كما رحب المجلس بالبيان المشترك الصادر عن جامعة الدول العربیة (مجلس السلم والأمن آنذاك) والاتحاد الإفريقي (مجلس السلم والأمن) بتاريخ 19 ديسمبر 2010، حول النزاع بین جیبوتي وإریتریا.

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