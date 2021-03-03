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ميدان الفروسية بحائل يقيم سباقه الـ19 بجوائز على 4 سيارات

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تكوّن السباق من 5 أشواط على مسافة 1600م لكل شوط

ميدان الفروسية بحائل يقيم سباقه الـ19 بجوائز على 4 سيارات

أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل اليوم الأربعاء حفل سباقه الـ 19 للموسم الحالي، وذلك على جوائز أعضاء مجلس إدارة الميدان على 4 سيارات مقدمة من: فارس بن سالم الصنهات، وسعود بن منصور العمار، وشركة مون للمقاولات، ونايف بن عبدالكريم الجميل.

وتفصيلاً، تكون حفل السباق التاسع عشر من خمسة أشواط، ومسافتها 1600م لكل شوط. وحقق المركز الأول في الشوط الأول الجواد "الذويبي" للمالك فهيد عايد الشلاقي، والمدرب بندر ناصر الدهيش، بالخيال ياسر المساعد. وفاز بالمركز الأول في الشوط الثاني الجواد "معشمني" للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي، بالخيال نواف الفيروز. وحقق الجواد "فلورنس" المركز الأول في الشوط الثالث للمالك والمدرب مؤيد جندل الضعيفي، بالخيال أحمد العتيبي. وفي الشوط الرابع حصل الجواد "عناية المقدم" على المركز الأول للمالك حمود سلمان الشلاقي، والمدرب منصور الشلاقي، بالخيال عبدالله العوفي. وحقق الجواد "ضيء البدر" المركز الأول في الشوط الخامس للمالك بندر التبيناوي والمدرب محمد التبيناوي، والخيال رائد الفيروز.

وقد حضر الحفل عدد من المسؤولين بالمنطقة وأعضاء مجلس إدارة الميدان ومُلاك الخيل وجمع من محبي الفروسية، وذلك بميدان الفروسية بمنطقة حائل.

وفي نهاية الحفل سلّم المدير العام لميدان فروسية حائل بندر بن حسن التبيناوي الجوائز للفائزين، والدروع التقديرية للرعاة والمشاركين خلال الموسم.

ميدان الفروسية بحائل يقيم سباقه الـ19 بجوائز على 4 سيارات

ميدان الفروسية بحائل يقيم سباقه الـ19 بجوائز على 4 سيارات

ميدان الفروسية بحائل يقيم سباقه الـ19 بجوائز على 4 سيارات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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