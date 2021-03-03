جثة في الطريق.. الشرطة تسابق الزمن لحل لغز مقتل عربي بالحوامدية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة شخص عربي الجنسية ملقاة بالطريق بنطاق مركز الحوامدية جنوب المحافظة.

بلاغ ورد إلى مأمور قسم الحوامدية من شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل بطريق أبو صير.

وكشفت معاينة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الحوامدية، أن الجثة لشخص عربي الجنسية في الأربعينات من العمر، بها آثار اعتداء بالرأس، وبحوزته كامل متعلقاته وجواز السفر الخاص به، ويرتدي ملابسه كاملة.

وشكل العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، فريق بحث بقيادة النقباء أحمد بدوي وإسلام السيسي وهيثم رمضان معاوني المباحث، لكشف غموض الحادث.

بدوره، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط مكان البلاغ، والطرق المؤدية إليه، إضافة إلى فحص علاقات المجني عليه.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم.