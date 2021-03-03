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نجمات تألقن بفساتين قصيرة على "إنستجرام" (صور)

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نجمات تألقن بفساتين قصيرة على "إنستجرام" (صور) نجمات تألقن بفساتين قصيرة على "إنستجرام" (صور)

مصراوي Masrawy

07:00 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتبت-شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيهم وجمهورهم من وقت لآخر عبر حسابهن على إنستجرام بآخر الإطلالات، ومن بين ذلك الفساتين القصيرة.

وتنوعت فساتين نجمات الفن القصيرة ما بين القصيرة المزودة بأكمام وغيرها دون أكمام، وأيضا بقصة الكب، أو الأوف شولدر، وأخرى بقصة الكم الواحد، كما تعددت الألوان ما بين الأسود والأحمر والأزرق والأبيض والأخضر الفاتح.

واختارت الفنانة مايا دياب الظهور بفستان قصير باللون الأحمر، بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

أما الفنانة درة ارتدت فستانا باللون الأسود، مزود بأكمام، ومزينا بالكامل بالتطريزات باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

كما طلت الفنانة اليسا بفستان باللون الأسود، شفاف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وارتدت إكسسورات مكونة من أقراط طويلة وخاتم وأسورة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وظهرت سيرين عبد النور بفستان باللون الأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

وتألقت آيتن عامر باللونين الأزرق والموف، مزود بأكمام واسعة، وحزام باللون الأسود عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

أما الفنانة مي عز الدين طلت باللونين الأبيض والأسود، بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا.

وطلت الفنانة رانيا يوسف بفستان قصير باللون الأحمر، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

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