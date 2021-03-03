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توافق على اعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية بـ 6 مدن من المشروعات القومية

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الحكومة توافق على اعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية بـ 6 مدن من المشروعات القومية توافق على اعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية بـ 6 مدن من المشروعات القومية

مصراوي Masrawy

05:59 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بمدن: برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية، من المشروعات القومية، في تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

يأتي ذلك حتى يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من الجامعات من دور في توفير تخصصات جديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، هذا إلى جانب العمل على خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية، مما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات التي تحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع القومي لنهضة التعليم في .

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