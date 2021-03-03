أخبار عاجلة

إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا -
السعودية وماليزيا.. 6 عقود على العلاقات المتميزة بمختلف المجالات -
جامعة الملك عبدالعزيز تخصص 48 عيادة للقاحات كورونا -
"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 418 خلال الـ24 ساعة الماضية -
لجنة الانضباط ترفض احتجاج الشباب.. ضد "بوشل" الفتح -
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا -
أمير مكة يتوج الفائزين بجوائز معرض إبداع 2021 ويكافئ الأوائل.. عن بُعد -
في حادث الكريمات.. تجديد حبس سائق السيارة النقل بتهمتي القتل والاصابة الخطأ -
تغريم مرتضى منصور بتهمة سب وقذف ممدوح عباس -
رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

: مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بقانون وسائل الدفع غير النقدي 6 أشهر

Print
الحكومة: مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بقانون وسائل الدفع غير النقدي 6 أشهر : مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بقانون وسائل الدفع غير النقدي 6 أشهر

مصراوي Masrawy

05:58 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر، وذلك اعتباراً من يوم 8/3/2021، بحيث تنتهي في 7 سبتمبر 2021 بدلا من انتهائها في 7 مارس الجاري.

يأتي ذلك في إطار التعامل مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، وبما يسهم في إتاحة المزيد من الوقت للتحفيز على استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

شبكة عيون الإخبارية