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تطعيم الدول الغنية على حساب الفقيرة.. 9 تصريحات لوزيرة الصحة بشأن كورونا وشلل الأطفال

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تطعيم الدول الغنية على حساب الفقيرة.. 9 تصريحات لوزيرة الصحة بشأن كورونا وشلل الأطفال تطعيم الدول الغنية على حساب الفقيرة.. 9 تصريحات لوزيرة الصحة بشأن كورونا وشلل الأطفال

مصراوي Masrawy

05:43 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف انتشار الجائحة عالميا، وتوفير اللقاحات من الشركات المختلفة.

ويرصد مصراوي أبرز تصريحات الوزيرة على النحو التالي:

- قدرت الدراسة التكلفة الاقتصادية الناتجة عن التوزيع غير المتكافئ للقاحات عالمياً، بنحو 4 تريليونات دولار.

- سيستمر الوضع على ذلك إذا لم تحصل بعض البلدان على اللقاحات بالتساوي.

- من المصلحة الاقتصادية للدول المتقدمة ضمان توزيع اللقاحات بشكل متكافئ على البلدان النامية.

- أثبتت الدراسات المنشورة عالميا أنه إذا تم تطعيم الدول الغنية بالكامل بحلول منتصف هذا العام، وفي الوقت نفسه تمكنت البلدان النامية من تطعيم نصف سكانها فقط، فإن الخسائر الاقتصادية العالمية ستصل إلى حوالي 4 تريليونات دولار أمريكي.

- قدرت التكلفة الاقتصادية العالمية للدول النامية التي لا يتم تلقيح أي من مواطنيها بحوالي 9 تريليونات دولار.

- حققت تقدما ملموسا من حيث أعداد أسرّة الرعاية المركزة المتاحة وأعداد أجهزة التنفس الصناعي لمواجهة الجائحة مقارنة بباقي دول القارة.

- حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا للحفاظ على مصر خالية من المرض.

- مصر تمتلك نظام تطعيمات روتينية فعّالة، ونظام ترصد بيئي لفيروسات شلل الأطفال، وهو ما مكّن من القضاء على مرض شلل الأطفال.

- كانت آخر حالة إيجابية لمرض شلل الأطفال عام 2004، وتم إعلان مصر خالية من المرض عام 2006 من قبل منظمة الصحة العالمية. ​

كورونا.. لحظة بلحظة

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