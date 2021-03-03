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رسميًّا.. "الجنائية الدولية" تفتح تحقيقًا في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية

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رسميًّا.. "الجنائية الدولية" تفتح تحقيقًا في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية رسميًّا.. "الجنائية الدولية" تفتح تحقيقًا في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية
تضم الانتهاكات المشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة منذ 2014

رسميًّا..

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم (الأربعاء)، أنها فتحت تحقيقًا رسميًّا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.

وقالت "بنسودا" في بيان أوردته "فرانس 24": "أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقًا يتعلق بالوضع في فلسطين اليوم".

وبيّنت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة التي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 يونيو 2014".

وكانت المدعية العامة قد ذكرت أن هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.

وإسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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