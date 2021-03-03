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بوتين يحث السلطات على صد محاولات جذب المراهقين للمسيرات غير قانونية

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بوتين يحث السلطات على صد محاولات جذب المراهقين للمسيرات غير قانونية بوتين يحث السلطات على صد محاولات جذب المراهقين للمسيرات غير قانونية

مصراوي Masrawy

05:42 م الأربعاء 03 مارس 2021

- (أ ش أ):

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أجهزة وزارة الداخلية بالرد ضمن الحدود القانونية لمحاولات إشراك الأطفال القصر في التجمعات غير المصرح بها في الشوارع.

وقال بوتين -خلال اجتماع موسع لوزارة الداخلية الروسية- "حقيقة أن الأطفال دون السن القانونية ينجرون إلى مسيرات غير قانونية وغير مصرح بها في الشوارع يعد انتهاكًا للقانون، يجب بالتأكيد أن يكون هناك رد فعل تجاهها ضمن الحدود القانونية".. حسبما أوردت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وسلط الرئيس الروسي الضوء على الفعالية المتزايدة لمنع الجرائم، وخاصة بين الشباب، مضيفًا أن وزارة الداخلية بحاجة إلى توحيد الجهود مع زملائها من الوكالات الأخرى لمراقبة مساحة الإنترنت والكشف بشكل أكثر فاعلية عن أولئك الذين يسعون إلى جذب المراهقين إلى ارتكاب أعمال غير قانونية.

وأضاف "أنه لسوء الحظ، نعرف ما هو الإنترنت وكيف يتم استخدامه للترويج لمحتوى غير مقبول إطلاقًا، ونشر المواد الإباحية للأطفال ودفع الأطفال القاصرين إلى الانتحار"، مشيرًا إلى أن السلطات الروسية يجب ألا تنسى أبداً أنهم أطفالنا، الذين يساء معاملتهم لغايات أنانية تحت أي ذريعة كانت.

وشدد بوتين على أنه يجب أن يكون هناك عمل بطريقة تتجنب خلق تهديدات إضافية لحياتهم وصحتهم.

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مصراوي Masrawy

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