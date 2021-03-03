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دعوة أممية للإسراع بتشكيل حكومة لبنانية تواجه تدهور الاقتصاد

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دعوة أممية للإسراع بتشكيل حكومة لبنانية تواجه تدهور الاقتصاد دعوة أممية للإسراع بتشكيل حكومة لبنانية تواجه تدهور الاقتصاد

جي بي سي نيوز :- دعت الأمم المتحدة، الإثنين، قادة لبنان إلى الإسراع بتشكيل حكومة والقيام بالإصلاحات الهيكلية لمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور.

وقالت إنها "أحيطت علما بدعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان وأنها تستكشف السبل التي يمكن من خلالها دعم استقرار لبنان بشكل مستمر".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف دوجاريك: "أعتقد أنه من الضروري أن نجدد دعوتنا للقيادة اللبنانية لتشكيل حكومة دون تأخير للاستجابة لاحتياجات الشعب والقيام بالإصلاحات الهيكلية لمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور".

وجدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، السبت، دعوته إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، داعيا الأمم المتحدة إلى المساعدة في إنقاذ الدولة اللبنانية.

وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة، منذ أن استقالت حكومة حسان دياب، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت في 4 أغسطس/آب 2020.

ويعاني لبنان استقطابا سياسيا حادا وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990)، فاقمتها تداعيات جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت.​​​​​​​

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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