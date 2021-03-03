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وزير الخارجية يبحث مع نظيره بجمهورية القمر سبل تعزيز العلاقات

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره بجمهورية القمر سبل تعزيز العلاقات وزير الخارجية يبحث مع نظيره بجمهورية القمر سبل تعزيز العلاقات
تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره بجمهورية القمر سبل تعزيز العلاقات

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف اليمني، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ155 العادية، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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