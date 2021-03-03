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بعثة تغادر مطار القاهرة إلى تونس لمواجهة الترجي

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بعثة الزمالك تغادر مطار القاهرة إلى تونس لمواجهة الترجي بعثة تغادر مطار القاهرة إلى تونس لمواجهة الترجي

مصراوي Masrawy

05:05 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، في طريقها إلى تونس، لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أنهت سلطات مطار القاهرة إجراءات البعثة، من مبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، وذلك علي طائرة خاصة، تابعة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني.

ويواجه الزمالك، نظيره الترجي التونسي مساء السبت المقبل على استاد رادس بتونس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووصل أمس، الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك إلى تونس، برفقة حمادة الدالي إداري الفريق؛ وذلك لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه بعثة الفريق بتونس، والتدابير الاحترازية للوقاية من .

وحرص طبيب الزمالك والإداري على ترتيب كافة الأوضاع لبعثة الفريق فى تونس قبل وصولها، واتفق على خوض الزمالك مرانًا في الساعة الخامسة بالملعب الفرعي لرادس مساء الخميس المقبل، كما اتفق أسامة والدالي على خوض مران الفريق يوم الجمعة المقبل على الملعب الرئيسي باستاد رادس المستضيف للمباراة.​

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