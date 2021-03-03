ورشة عمل مشتركة بين الأكاديمية العربية والمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية- صور

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الإسكندرية- محمد عامر:

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة العمل المشتركة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية، ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية تحت عنوان "نظرة ثاقبة للإطار الفني والقانوني للبضائع المنقولة بحرًا على السفن التجارية".

جاء ذلك بحضور المستشار صادق عبدالسلام بلال، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل، رئيس الأكاديمية، وعدد من المستشارين والخبراء والمتخصصين وخبراء كلية النقل البحري والتكنولوجيا.

وتهدف ورشة العمل إلى الإلمام بكافة الجوانب الفنية البحرية الدولية ذات الصلة بالدعاوى القضائية، والإلمام بكافة المعاهدات الدولية ذات الصلة بالدعاوي القضائية، وتطبيق عملي لمواد قانون التجارة البحري المصري مع مناقشة عدد من دراسة الحالات، وتطبيق عملي بالميناء لمحطات تداول البضائع وعلى أحد سفن شركات المجلس الاستشاري للكلية.

وقال رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية المستشار صادق عبدالسلام: "أأتمنى لورشة العمل خالص التوفيق وأن تكون مناسبة طيبة للقاء وتبادل الأفكار البناءة، وأثق أنه لقاء مثمر سوف يدفعنا إلى آفاق أرحب تعكس رغبتنا الهادفة في تحقيق مزيد من التعاون".