بالأسماء.. قرعة لتسليم منازل "أرض الملك" للمنتفعين في الوادي الجديد

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أجرت الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، قرعة علنية لتحديد المنتفعين من مشروع المنازل الريفية بمنطقة "أرض الملك" بالمركز.

وأكد كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، أن القرعة جرت لتحديد المنتفعين من مشروع الـ 50 منزلًا ريفيًا بمنطقة "أرض الملك"، وجرى اختيار 50 منتفعًا بالقرعة العلنية منهم 20 منزلًا لأهالي قرية "جدة" المتضررين من حشرة النمل الأبيض، و20 آخرين مع أرض زراعية فقط لباقي المركز.

وأضاف كمال، أنه جرى اختيار 20 منتفعًا احتياطياً لتخلف بعض المواطنين عن الاستلام، و30 منتفًعا لباقي المنازل مع الأرض الزراعية.