أخبار عاجلة

قتلى بقصف روسي على سوق ومحطات تكرير النفط بريف جرابلس في حلب -
ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة -
فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك -
بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات -
إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الأعمال العدائية للحوثي في المملكة -
"تعليم الشرقية" يطلق مبادرة "الكلمة المؤثرة" "عن بعد" -
أمانة جدة: إنجاز 76% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع المدينة -
"العواد" يبحث أوجه التعاون مع سفير جمهورية فنلندا -
بعد ساعات من الإطاحة بـ"ذبّاح التنظيم".. العراق يقبض على 3 "دواعش" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. قرعة لتسليم منازل "أرض الملك" للمنتفعين في الوادي الجديد

Print
بالأسماء.. قرعة لتسليم منازل "أرض الملك" للمنتفعين في الوادي الجديد بالأسماء.. قرعة لتسليم منازل "أرض الملك" للمنتفعين في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

02:25 م الأربعاء 03 مارس 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أجرت الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، قرعة علنية لتحديد المنتفعين من مشروع المنازل الريفية بمنطقة "أرض الملك" بالمركز.

وأكد كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، أن القرعة جرت لتحديد المنتفعين من مشروع الـ 50 منزلًا ريفيًا بمنطقة "أرض الملك"، وجرى اختيار 50 منتفعًا بالقرعة العلنية منهم 20 منزلًا لأهالي قرية "جدة" المتضررين من حشرة النمل الأبيض، و20 آخرين مع أرض زراعية فقط لباقي المركز.

وأضاف كمال، أنه جرى اختيار 20 منتفعًا احتياطياً لتخلف بعض المواطنين عن الاستلام، و30 منتفًعا لباقي المنازل مع الأرض الزراعية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

شبكة عيون الإخبارية