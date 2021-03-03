وصول 112 ألف طن بضائع استراتيجية إلى ميناء الإسكندرية

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الإسكندرية- محمد عامر:

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نشاطًا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع، وبلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 36 سفينة تحمل سلعًا وبضائع استراتيجية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 112 ألفًا و346 طنًا، فيما بلغ عدد الحاويات المتداولة 770 حاوية مكافئة، فضلًا عن دخول وخروج 10 آلاف و518 شاحنة من وإلى الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، لحماية أنفسهم والآخرين من أخطار فيروس كورونا المستجد.